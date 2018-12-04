برلمانية تونسية لـ”إرم نيوز “: مهددة بالاغتيال بسبب موقفي من قضية “الميراث”

أكّدت نائبة كتلة “الحرة” في البرلمان التونسي، نادية زنقر، اليوم الثلاثاء، أن اسمها ورد في قائمة اغتيالات جديدة أعدتها مجموعة إرهابية، لم تسمها.

وأشارت زنقر، في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، إلى أن منطقة الأمن بمحافظة نابل، شمال العاصمة تونس، قامت بالاتصال بها مؤخرًا وإعلامها بالتهديدات الموجهة لها.

وأضافت النائبة أن رئيس منطقة الأمن الوطني بنابل أعلمها بورود اسمها في قائمة أعدّتها مجموعة إرهابية، حيث أكّد لها أن وزارة الداخلية ستوفّر لها الحماية الأمنية.

وشدّدت على أنه تم إعلامها بضرورة إبلاغ الأمن بتنقلاتها؛ حتى يتم توفير الحماية لها، خاصة وأنها تتنقل بشكل يومي بين محافظة نابل وتونس العاصمة، لحضور أعمال البرلمان.

وأوضحت النائبة أن ورود اسمها في قائمة الاغتيالات سببه الأساسي موقفها الداعم لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، ودفاعها عن ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في الميراث.