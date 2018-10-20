مغربي ينحر أستاذه ويفصل رأسه عن جسده وسط الملأ (فيديو)

اهتزت مدينة المحمدية بالمملكة المغربية، على وقع جريمة بشعة، حيث أقدم شاب على نحر وفصل رأس أستاذه عن جسده، وسط الملأ .

وبحسب شهود عيان، فقد اختار شاب الانتقام من أستاذه، بطريقة مجنونة بنحره وقطع رأسه والتجول وهو يمسك بالرأس المقطوعة في شوارع المنطقة، قبل أن يضعها أمام محل تجاري.

وأبلغ بعض الساكن، رجال الأمن، الذين حضروا على الفور، واستطاعوا الإمساك بالجاني بعد مطاردته وإطلاق الرصاص التحذيري نحوه، ما اجبره على الرضوخ للشرطة.

وكان الجاني الملقب بـ”تغمان” يمسك بسيف استخدمه في تنفيذ جريمته، عندما تم القبض عليه.