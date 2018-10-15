بالفيديو.. شاب يتباهي بنثر عملات ورقية أمام الكاميرا ويثير فضول المغاربة

لفت مقطع مصور لشاب في الثلاثينيات من عمره أنظار مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، حيث ظهر وهو يحمل حقيبة من النقود المغربية من فئة 200 درهم، ويقوم بنثرها أمام الكاميرا.

وتضاربت الأنباء بشان هوية الشاب غير المعروف، إذ قال مدونون إنه مهاجر غير شرعي من مدينة الدار البيضاء يعيش في إيطاليا، بينما قال آخرون إنه مغني “راب” مغربي يعيش في الولايات المتحدة.

وفي غياب أية معلومات موثوق بها عن حقيقته، لقبّه رواد مواقع التواصل بـ “مول الفلوس”، (صاحب الفلوس) غير أن البعض نبه أنه إن كان يعيش في المغرب فقد يتعرض للمساءلة القانونية بشأن مصدر هذه الأموال، كما جرى في حالات مماثلة.