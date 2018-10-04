بعد عام من اعتقاله.. تونس تطلق سراح الإعلامي سمير الوافي

قرّرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، اليوم الخميس، الإفراج عن الإعلامي التونسي، سمير الوافي، في القضية المتعلقة بتهمة التحميل وتبييض الأموال، وفق ما أكده محاميه.

وقال حاتم الزواري، محامي الوافي، في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية، “إنّ القضية محل النظر اليوم هي التي كانت في الأصل قضية تبييض أموال، والتي اعتقل فيها ووجهت نفس التهمة إلى شخص آخر، في حين لم يمثل المتّهم الثاني اليوم، وتوجّهت المحكمة نحو تأجيل الجلسة”.

وأضاف الزواري، أن هيئة الدفاع عن الوافي تمسكت بالإفراج عنه، وهو ما استجابت له المحكمة، وأضاف:”سمير سيعود الليلة الى منزله إن شاء الله”.

وتعود حيثيات قضية الوافي، إلى شكوى تقدمت بها امرأة وابنها، من ولاية صفاقس، اتهمت فيها الوافي بالتحايل على ابنها وسلبه حوالي 300 ألف دولار مقابل التوسط له للحصول على رخصة لبيع الخمور.

وفتحت إثر ذلك النيابة العمومية سلسلة من الأبحاث ضد الإعلامي المشهور، بتهمة “الرشوة، والتورط في استغلال روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي”.

وأصدر بعد ذلك قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضد الوافي، ليقبع في السجن المدني بالمرناقية شمال العاصمة لما يزيد على العام.