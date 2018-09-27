القضاء التونسي يصدر مذكرة جلب دولية بحق زين العابدين بن علي

أصدر القضاء التونسي، مساء الأربعاء، مذكرة جلب دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية اتهامه بقمع حركة احتجاجية في منطقة “الحوض المنجمي”، جنوبي تونس.

كما قررت الدائرة الجنائية المختصة في ملف العدالة الانتقالية في تونس، منع كل المتهمين في القضية، المقيمين في تونس، من السفر خارج البلاد.

وشملت القضية، أكثر من 18 متهمًا من النظام السابق، بينهم زين العابدين بن علي، ووزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، ومسؤولين أمنيين تونسيين سابقين، وحوكموا جميعهم بتهمة القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.

وكانت محافظة قفصة جنوبي البلاد، شهدت عام 2008 احتجاجات انطلقت من منطقة الحوض المنجمي، ثم اتسعت رقعتها لتشمل كل من الرديف، المتلوي، وأم العرائس، ورفعت فيها العديد من الشعارات المطالبة بإسقاط النظام.

وتصدى النظام التونسي لتلك الاحتجاجات بالعنف، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة الى شن حملة اعتقالات واسعة.