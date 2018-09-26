بعد “مركز تكوين العلماء”.. السلطات الموريتانية تسحب ترخيص جامعة للإخوان

سحبت السلطات الموريتانية اليوم الأربعاء، ترخيص جامعة عبدالله بن ياسين، التي يرأس مجلسها العلمي الشيخ محمد الحسن ولد الددو، الذي يوصف بأنه الأب الروحي للإخوان في هذا البلد.

وأبلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا إدارة الجامعة، بإلغاء الترخيص الممنوح لها، عبر إشعار رسمي، وذلك بعد يومين من إجراء مماثل ضد مركز تكوين العلماء الذي يرأسه ولد الددو، عضو اتحاد علماء المسلمين، الذي أسسته قطر لتنفيذ أجندات الإخوان.

ويأتي هذا القرار إثر تحذيرات من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، من جماعة الإخوان، التي اتهمها بالتطرف، وحملها مسؤولية تخريب الدول العربية، في إطار ما يسمى بالربيع العربي.