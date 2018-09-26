مكفوفون يهددون بانتحار جماعي من فوق سطح وزارة في المغرب (فيديو)

تمكنت مجموعة من الشباب المكفوفين الحاملين لشهادات عليا، من الوصول إلى سطح المبنى الذي توجد به وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن بالعاصمة الرباط ، وهددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وذكر واحد من المحتجين الموجودين على السطح أن المجموعة تضم ممثلي الجمعيات وتنسيقيتهم، وأنهم تمكنوا من “الدخول عنوة” إلى مقر الوزارة على الساعة السادسة صباحا، وتسللوا إلى السطح، وينتظرون “ما ستسفر عنه العملية”.

وصرح محتجون آخرون من المجموعة التي بقيت أمام بوابة الوزارة، أن التنسيقية الوطنية المكفوفين لجأت إلى هذا الإجراء بعد توالي الوعود “الكاذبة”، التي تلقوها من الحكومات المتعاقبة، وأن الوزيرة المكلفة بسيمة حقاوي أخبرتهم في لقائها معهم أن ملفهم في مكتب رئيس الحكومة دون نتيجة تذكر، لذا قرروا المطالبة بإلحاح بالشغل أو الانتحار، خصوصا أن عددا من المعطلين المكفوفين متزوجون ولديهم أطفال.

ويتواجد المحتجون حاليا على حافة السطح مطالبين بالحصول على وظائف أو الانتحار، مما يضع الوزيرة بسيمة الحقاوي ومصالح الأمن بالعاصمة الرباط في موقع حرج، وقبلهم حراس البناية الذين أكد المحتجون أنهم فتحوا لهم البوابة الرئيسية.

وكانت الحكومة المغربية قد أصدرت سنة 2016 مجموعة من المراسيم لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الشغل، ينص أحدها على نصيب محدد للأشخاص المعاقين.

وما تزال التنسيقية الوطنية للدفاع على حقوق المكفوفين بالمغرب منذ ذلك الوقت، تطالب بتفعيل القانون، وتلتقي بممثلين من الحكومة وتنظم وقفات احتجاجية ولقاءات تواصلية للتعبير عن مطالبها.