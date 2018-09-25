بعد المغرب …تونس توقف بث أغاني سعد لمجرد

أعلنت إذاعة “موزاييك” التونسية، اليوم الثلاثاء، أنها قرّرت وقف بثّ أغاني الفنان المغربي سعد لمجرّد، وذلك بعد أيام من قرار مماثل اتخذته إذاعات مغربية؛ استجابة لدعوات بعض مستمعاتها.

واعتبرت الإذاعة، الأكثر انتشارًا في تونس، أن هذا الإجراء يأتي بعد أن قضت محكمة الاستئناف في “إيكس آن بروفانس”، جنوب فرنسا، بإيداع لمجرد في السجن الاحتياطي، بعد أكثر من أسبوعين من التحقيقات؛ على خلفية بلاغ تقدمت به فتاة فرنسية ثانية ضده، تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيًا في منتجع سياحي بمدينة “سان تروبيه”.

ويواجه النجم المغربي شبح قضاء مدة طويلة في السجن، قد تصل إلى 30 سنة، في حال ثبوت تهمة الاغتصاب؛ لتورطه في قضيتين بنفس التهمة، خصوصًا مع صرامة القانون الفرنسي في هذا النوع من القضايا.

وفي وقت سابق، قررت إذاعتا “2M” و”هيت راديو” المغربيتان، منع بث أغنيات لمجرد، “حتى تهدأ الأمور”.

في المقابل، أشارت إذاعة “شذى إف إم”، إلى أنها “لن تتوقف عن بث أغنيات الفنان المغربي حتى يُحاكم و يصدر حكم نهائي؛ لأن احتمال براءته وارد”.

ولأن قرار الإذاعات المغربية كان استجابة لطلب الكثير من المستمعات، لم تتعرض الإذاعة التونسية إلى ضغوطات من مستمعيها، وهو ما يرجعه النقاد إلى رغبة الإذاعة في النأي بنفسها عن أي سجال “محتمل” قد يحدث بين المتعاطفين مع الفنان والمطالبين بوقف أغانيه.

ويحظى “المعلم” بشعبية جارفة في تونس، وشهدت حفلاته الموسيقية في مختلف المسارح التونسية إقبالًا منقطع النظير، خصوصًا من الفتيات والسيدات.