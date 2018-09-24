صحيفة: زين العابدين بن علي متورّط بتزوير جوازات سفر إيرلندية

كشفت صحيفة “ايريش صان” الإيرلندية عن تورّط الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، بقضية تزوير جوازات سفر إيرلندية؛ لتمكين عائلته من التنقل بحرية في الدول الأوروبية .

وأكدّ ستيفن برين، محرر شؤون الإجرام في الصحيفة الإيرلندية، بأن بن علي قام بتجنيد مزوّر محترف، ووفّر له جوازات السفر الإيرلندية، واستعملتها عائلته للتنقل بين عدد من الدول الأوروبية.

وأوضح بأن الرئيس التونسي السابق متّهم رئيسي في قضية احتيال، منظورة أمام المحاكم الإيرلندية، مشيرًا إلى أن “المحقّقين يبحثون أيضًا في فرضية استعمال شركاء بن علي لجوازات سفر إيرلندية مزيّفة، تنقلوا بواسطتها في عدد من دول الشرق الأوسط”.

وكُشفت خيوط القضية بعد اقتحام الشرطة الفرنسية شقة في مدينة نيس، واحتجاز العشرات من وثائق السّفر المزيّفة، من بينها بيانات تتعلّق بأقارب الرئيس التونسي السابق بن علي.

وكشف المحققون الفرنسيون بأن الشقة التي تم اقتحامها يسكنها مزوّر يدعى “دانيل كيناهان”، الذي مكّن عائلة بن علي من تزوير جوازات السفر، فيما يشير محققون إيرلنديون إلى أن أفراد عائلة بن علي زعموا بأن أجدادهم إيرلنديون، رغم كونهم عائلة تونسية الأصل.

واحتفظت الشرطة الفرنسية بالوثائق التي تم احتجازها، ومن بينها شهادات ميلادٍ مزوّرة، قدّمتها عائلة بن علي في إطار جهودها لإثبات أنّ جذورها إيرلندية.

يذكر أن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، تم إسقاطه في 14 يناير 2011، بعد احتجاجات شعبية طالبت برحيله عن السلطة، فيما يواجه بن علي عددًا من القضايا المتعلقة بغسل الأموال والتزوير واختلاس أموال الشعب التونسي.