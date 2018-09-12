السبب الحقيقي وراء اختفاء سعد لمجرد عن مواقع التواصل

اختفى المغني المغربي سعد لمجرد عن كل مواقع التواصل منذ اعتقاله في قضية الاغتصاب الأخيرة ، مما اثأر تساؤلات متابعيه ، وفي الوقت الذي ذكرت فيه مواقع فرنسية أن السبب حالته النفسية السيئة للغاية ، أكد موقع “تيلي ماروك” المغربي أن محاميه الجديد “جون مارك فيديدا” طلب منه التزام الصمت .

حيث نصح المحامي موكله بالابتعاد عن كل مواقع التواصل وعدم التحدث إلى جمهوره ومتابعيه ، إلى حين انتهاء التحقيقات بخصوص تهمتي الاغتصاب ، حتى لا تؤثر تصريحاته على مسار القضيتين.

وسبق لمحاميه السابق “اريك دوبون موريتي” – الملقب بالوحش – أن قدم له نفس النصيحة ، عند حصوله على السراح المؤقت في قضية لورا بريول.

وكان المدعي العام في مدينة دراجينيوه جنوب فرنسي ، قد قرر متابعة لمجرد في حالة سراح أيضا بعد دفعه ضمانة مالية قدرتها مواقع فرنسية ب 150 ألف يورو ، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الفرنسي.