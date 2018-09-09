وفاة مسؤول جزائري بسكتة قلبية أثناء نشاط رسمي

توفي، ليل الأحد/الإثنين، والي ولاية ميلة شرق الجزائر، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية إن الوالي، أحمودة أحمد زين الدين، توفي بمستشفى “قسنطينة” الجهوي.

وعُين الوالي الراحل بمنصبه منذ مايو/أيار 2017، وشغل قبل ذلك وظائف عليا بالإدارة المحلية في بلاده.

وقالت مصادر محلية إن الوالي زين الدين كان بنشاط رسمي، تعرض خلاله لأزمة صحية مفاجئة، فتقرر نقله للمستشفى المحلي ثم تحويله إلى المستشفى الجهوي.

وحصدَ أحمودة أحمد زين الدين ثناءً رسميًّا وشعبيًّا على نشاطاته، ومتابعته لإدارة الحكم المحلي في الولاية الشرقية.