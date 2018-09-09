حقيقة تهديد حفتر بنقل الحرب إلى الجزائر  

حقيقة تهديد حفتر بنقل الحرب إلى الجزائر  

خلال عامي 2016 و2017 قادت الجزائر جهود وساطة بين فرقاء الأزمة الليبية حيث استقبلت وفودًا رسمية وسياسية وعسكرية ليبية من مختلف التوجهات ومن بينهم حفتر

المصدر: إرم نيوز

تناوبت أذرع الإعلام الإخوانية المختلفة خلال الساعات الماضية، على تداول تصريح يزعم تهديد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بنقل الحرب إلى الجزائر.

ولم يرد في كلام حفتر المتداول ما زعمته أذرع الإعلام الإخوانية من قناة الجزيرة القطرية إلى وكالة الأناضول التركية من ادعاء أن حفتر قال “نحن يمكن أن نحول الحرب نحوهم في لحظات”.

وقال مصدر ليبي مطلع لـ”إرم نيوز” إن هذه المحاولات مكشوفة ومعروفة لليبيين والجزائريين الذين يعرفون بوضوح المقصود من كلام المشير، كما يعون جيدًا العداوة الإخوانية للجيش الليبي الوطني الذي دحر الجماعات الإرهابية المتحالفة معهم.

وظهر حفتر في مقطع فيديو يؤكد حرصه على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى واقعة دخول جنود جزائريين إلى أراضي ليبيا، وأنه أبلغ السلطات الجزائرية وأبدت تفهمها معتبرة أن الأمر حادث فردي.

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