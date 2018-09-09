حقيقة تهديد حفتر بنقل الحرب إلى الجزائر  

تناوبت أذرع الإعلام الإخوانية المختلفة خلال الساعات الماضية، على تداول تصريح يزعم تهديد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بنقل الحرب إلى الجزائر.

ولم يرد في كلام حفتر المتداول ما زعمته أذرع الإعلام الإخوانية من قناة الجزيرة القطرية إلى وكالة الأناضول التركية من ادعاء أن حفتر قال “نحن يمكن أن نحول الحرب نحوهم في لحظات”.

وقال مصدر ليبي مطلع لـ”إرم نيوز” إن هذه المحاولات مكشوفة ومعروفة لليبيين والجزائريين الذين يعرفون بوضوح المقصود من كلام المشير، كما يعون جيدًا العداوة الإخوانية للجيش الليبي الوطني الذي دحر الجماعات الإرهابية المتحالفة معهم.

وظهر حفتر في مقطع فيديو يؤكد حرصه على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى واقعة دخول جنود جزائريين إلى أراضي ليبيا، وأنه أبلغ السلطات الجزائرية وأبدت تفهمها معتبرة أن الأمر حادث فردي.