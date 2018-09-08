“نداء تونس” يتهم الشاهد بـ”شق وحدة” الأحزاب والكتل البرلمانية

اتهم الحزب الحاكم في تونس اليوم السبت، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بـ”الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية، بدلًا من التركيز على مشاكل البلاد”.

وقال بيان صادر عن حزب “نداء تونس”، إنّ “الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة نداء تونس، في مقرات الدولة بقصر الضيافة في قرطاج، ليطلب منهم الاستقالة من الكتلة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني”.

وشدد البيان على أنّ “تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الموقعين على اتفاقية قرطاج (المحددة لأولويات الحكومة)، لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها، أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليًا مع العرف الديموقراطي”.

وأضاف أنّ “الشاهد حصل على توقيعات لعدد من نواب الحزب، الذين اختاروا الاستجابة لضغوطه (بالانضمام للائتلاف الوطني) في مقرات الدولة التونسية”.

وكان المتحدث باسم كتلة “الائتلاف الوطني” البرلمانية في تونس، مصطفى بن أحمد، قد نفى في حديث سابق، أن تكون كتلته تابعة للشاهد، أو أنها تسعى إلى القيام بـ”انقلاب ناعم” داخل البرلمان التونسي.

واتهم “نداء تونس”، الثلاثاء الماضي، عناصر من الأمن بـ”مراقبة” اجتماع عقده الحزب قبل ذلك بيوم، وهو ما نفته وزارة الداخلية.‎

ويعيش الحزب الحاكم أزمة داخلية انفجرت بسبب خلاف حاد بين مديره التنفيذي حافظ السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأخير عضو بذات الحزب، إذ وصل الخلاف حد التراشق بالتصريحات وتبادل التهم.