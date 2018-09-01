ليبيا…إطلاق سراح آمر المنطقة العسكرية الوسطى بعد ساعات من اختطافه

أطلقت ميليشيا ليبية مسلحة مساء السبت، سراح آمر المنطقة العسكرية الوسطى، اللواء محمد الحداد بعد ساعات من اختطافه، عقب خروجه من اجتماع عسكري بمدينة مصراتة .

و أكد مسؤول عسكري ليبي، رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ”إرم نيوز” ، أن اللواء محمد الحداد، موجود بمستشفى “الطوارئ” بمصراتة، إثر إصابته بجروح بسيطة لكنه يتمتع بصحة جيدة.

يشار إلى أن اللواء محمد الحداد تعرض إلى الاختطاف، يوم السبت، من قبل ميليشيات ليبية رفضت الانصياع إلى قراره بإرسال قوات ليبية إلى العاصمة الليبية،طرابلس للإشراف على تنفيذ اتفاق الهدنة.