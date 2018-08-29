قصف الوفاق لترهونة.. تطور جديد في صراع ميليشيات طرابلس

شنَّت طائرة قيل إنها تتبع حكومة الوفاق غارة جوية على مدينة ترهونة جنوب طرابلس، ما يشكل تطورًا جديدًا في سيناريو الصراع بين الميليشيات المتصارعة في العاصمة الليبية.

وبحسب صفحة الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، فإن القصف استهدف عدة تمركزات عسكرية ومعسكرات تابعة للواء السابع الذي يشن هجومًا منذ 4 أيام وعلى امتداد 5 محاور على تمركزات لقوات تتبع داخلية الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.

وقال اللواء السابع في بيان له نشر على صفحات التواصل منذ ساعات إن”طيران حكومة النفاق التابعة لميليشيات دواعش المال العام -وفق تعبيره- شنّ غارة جوية على مدينة ترهونة، موضحًا أن الغارة أسفرت عن تدمير بعض الأهداف المدنية.

وفي ظل الغموض الذي يكتنف هوية الميليشيات المتصارعة، يؤكد قادة اللواء السابع أنهم قوة نظامية تتبع حكومة الوفاق بتكليف رسمي من فائز السراج، وهو الأمر الذي نفاه المجلس الرئاسي، وأوضح ذلك رسميًا عبر مكتبه الإعلامي بنشر قرار حل هذا اللواء.

يذكر أن المبعوث الأممي اجتمع قبل بداية قصف الطيران لمدينة ترهونة بعدة قيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق، وبحسب صفحة البعثة الأممية فقد بحث غسان سلامة مع ضباط حكومة الوفاق سبل وقف القتال الدائر في طرابلس، وضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين.