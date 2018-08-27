حوّله لمنطقة جديدة.. شرطي مغربي يقتل رئيسه رميًا بالرصاص

لقي رئيس المنطقة الحضرية للأمن الوطني في مدينة إفران بالمملكة المغربية، حتفه، صباح اليوم الإثنين، رميًا بالرصاص، على يد زميله الشرطي، مستخدمًا سلاحه الوظيفي.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن سكان مدينة إفران استفاقوا، صباح اليوم، على حادث هز مفوضية الشرطة التابعة للمدينة، حيث أقدم الشرطي على إطلاق الرصاص على رئيسه بالمفوضية، وأرداه قتيلًا.

وقالت مواقع محلية، إن سبب إقدام الشرطي على قتل رئيسه؛ عائد إلى تحويل الجاني إلى منطقة عمل جديدة.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين، نقلا على وجه السرعة إلى المستشفى القريبة من المفوضية، لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم نقل جثة المجني عليه إلى ثلاجة الموتى.

وألقت عناصر الشرطة بنفس الدائرة، القبض على الشرطي الجاني، وتم التحفظ عليه؛ للتحقيق معه ومعرفة ملابسات الحادث.