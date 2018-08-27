بالجرم المشهود.. مغربية تضبط زوجها متلبسًا بانتهاك عرض فتاة مختلة عقليًا

بلغت زوجة مغربية تقطن بمدينة المحمدية، عن زوجها ، إثر ضبطه يهتك عرض فتاة مختلة عقليًا داخل منزلهما .

ووفقًا لوسائل إعلام محلية في المغرب فإن الزوجة تقدمت بشكوى لعناصر الشرطة المحلية التابعة لمدينة المحمدية بالمملكة، بعد ضبط الزوج متلبسًا، وهو يمارس الجنس ببيت الزوجية، مع فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقابل 20 درهمًا مغربيًا، (2 دولار).

وباشرت المصالح المختصة في التحقيق وفق المعلومات المتوفرة، ووفق ما جاء على لسان الزوج، الذي أقر أنه تعوّد استغلال الفتاة المختلة عقليًا لممارسة الجنس معها في الغابة، بطريقة شاذة، مقابل ذلك المبلغ الزهيد.

وأحال الدرك الملكي الذي تولّى التحقيق مع الرجل أمس الأحد، المتهم إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف، لينال جزاءه جراء التهم المنسوبة إليه من الخطف والاغتصاب، وافتضاض البكارة والاعتداء على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.