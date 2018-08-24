مفوضية اللاجئين: 8 آلاف مهاجر يعيشون وضعا “حرجا” في مراكز احتجاز بليبيا

وصفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة الجمعة، أوضاع المهاجرين المحتجزين في ليبيا، بأنها “حرجة”، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاعهم.

و قالت المفوضية الأممية، في بيان لها مساء الجمعة، إن هناك حوالي 8 آلاف مهاجر في 18 مركزا للاحتجاز مرتبط بحكومة “الوفاق” الوطني الليبية.

وأضافت “خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت المفوضية تدهورا حرجا في الأوضاع بمراكز الاحتجاز بسبب تكديس المهاجرين والافتقار إلى معايير المعيشة الأساسية”.

وأوضحت أنه “نتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب وإضرابات عن الطعام من جانب المهاجرين داخل مراكز الاحتجاز الذين يطالبون بحل لأوضاعهم المعيشية المزرية”.

وتابعت ” لقد أسفر ذلك عن عدد من الحوادث الأمنية الخطيرة حيث تعرض العاملون فى المفوضية لخطر جسدي”.

ويشكل المهاجرون المحتجزون نسبة محدودة من بين مئات آلاف المهاجرين الذين يتواجدون فى ليبيا أو يمرون عبرها.

ووصف مراقبون تحدثوا إلى موقع “إرم نيوز” وضع المهاجرين بـ”الخطير”، لكنهم دعوا السلطات الليبية إلى رفض “الرضوخ” للضغوط الأوروبية بتوطينهم على الأراضي الليبية.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية،ف ائز السراج في وقت سابق، بـ”خطة دولية لحل أزمة اللاجئين”، مشيرا إلى أن “بلاده ليست سوى دولة عبور للمهاجرين الفارين”.

وأضاف ،”لقد وفرنا أماكن لإيواء عشرات آلاف اللاجئين، وما يزال يقيم في ليبيا مئات آلاف المهاجرين السريين، الأمر الذي قاد إلى تدهور كبير في الأوضاع الأمنية”، لأن “من بين هؤلاء المهاجرين إرهابيين ومجرمين ومهربين للبشر”.