تقرير فرنسي: غسان سلامة سيتعرض إلى “مساءلة صارمة” في مجلس الأمن

كشف تقرير فرنسي،الخميس، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، سيخضع قريبًا إلى مساءلة صارمة، حين يقدم تقريره السنوي أمام مجلس الأمن يوم 9 سبتمبر /أيلول المقبل.

و أفادت نشرة “مغرب كونفيدونسيال” المهتمة بشؤون دول شمال أفريقيا “، بأن هذه الخطوة، هي إجراء “إلزامي” قبل تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تحيط بجهودها شكوك متصاعدة لاسيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الليبية العام الجاري.

ويأمل سلامة بإكمال مسار “لمصالحة الوطنية” بحلول هذا الموعد، لا سيما تنظيم المؤتمر الوطني الجامع الذي جرى تأجيله، في وقت تتضاءل فيه على نحو متزايد احتمالات تنظيم انتخابات في البلاد.

و جاء ذلك، في وقت تقود فيه بعثة الأمم المتحدة مساعي نحو إحياء عملية الحوار الليبي، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تتعلق بالعملية السياسية والإصلاح الاقتصادي والوضع الأمني، وسط توقعات بأن تتضح المعالم الرئيسية لهذه الجهود خلال الأيام المقبلة.

و كان غسان سلامة قد قال، في إحاطته السابقة بمجلس الأمن إن الوضع الراهن في ليبيا لا يمكن أن يستمر، وأن الليبيين يتلهفون إلى التخلص من الفوضى التي لازمت مؤسساتهم وإحياء الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمات عدة.

و اعتبر سلامة أن إحراز أي تقدم سياسي مرتبط بانعدام النشاط العسكري على الأرض، غير أن أحداث عنف تسببت في تحويل الانتباه واستنزاف بعض الزخم الذي كنا قد اكتسبناه”، حسب قوله.