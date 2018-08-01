إنقاذ 574 مهاجرًا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أنقذ خفر السواحل الليبي 571 مهاجرًا كانوا على متن قوارب مطاطية في 3 عمليات قبالة سواحل البلاد، وفق ما أفاد متحدث باسم البحرية الليبية الأربعاء.

وقال المتحدث، أيوب قاسم، إنّه “تم انتشال المهاجرين من قاربين قرب مدينة الزاوية وثالث قبالة القره بوللي يوم الإثنين الماضي”.

وأضاف في تصريح نقلته “رويترز”، أنّ “المهاجرين قدموا من دول جنوب الصحراء الكبرى ودول عربية”، مشيرًا إلى أنّهم جميعًا مهاجرون غير شرعيين، وتم جلبهم إلى قاعدة أبو ستة البحرية ومن ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

ويعتبر ساحل ليبيا الغربي نقطة الانطلاق الرئيسة لآلاف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.