تونس تسمح لـ40 مهاجرًا عالقين قبالة سواحلها بدخول البلاد

تونس تسمح لـ40 مهاجرًا عالقين قبالة سواحلها بدخول البلاد

كانت سفينة تجارية تحمل العلم التونسي أنقذت المهاجرين الأفارقة ولكنها منعت من الرسو في ميناء جرجيس.

المصدر: فريق التحرير

قررت السلطات التونسية السبت، استقبال 40 مهاجرا أفريقيا، محتجزين منذ أسبوعين في سفينة تجارية راسية قبالة مرفأ جرجيس.

وكانت سفينة تجارية تحمل العلم التونسي أنقذت المهاجرين الأفارقة ولكنها منعت من الرسو في الميناء.

وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال جلسة في البرلمان أمس، إنه تقرر إدخال المهاجرين المحتجزين على متن سفينة “ساروست 5″ إلى التراب التونسي لأسباب إنسانية”.

وأدلى قبطان السفينة علي حجي بتصريح لوكالة فرانس برس الفرنسية، أعرب فيه عن سعادته وارتياحه لصدور القرار رغم أنه تأخر أسبوعين، مؤكدا أنه ينتظر صدور الإذن لرسو سفينته ليستطيع المهاجرون المنهكون دخول تونس.

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