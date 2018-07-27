تونس.. الاعتداء على وزير باللكمات في صفاقس

تعرض وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي مساء الخميس، إلى اعتداء بالعنف من قبل مجهولين، وفق ما أكدته تقارير إخبارية.

وأفادت التقارير، بأن الوزير التونسي “تعرض لاعتداء باللكمات في منطقة ساقية الزيت بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، عندما كان في إجازة ولم يتعرف عليه المتهمون، بما أنه كان يرتدي لباسا عاديا”.

ووفق التقارير، فإن سبب الاعتداء على الوزير، هو “لومه لبائع خضار بسبب تشغيله لطفل، حيث أكد له أن القانون يمنع ذلك فانهالت عليه محموعة بالضرب المبرح”.

وألقي القبض على المتهمين والتحقيق معهم، بتهمة الاعتداء بالعنف على الوزير التونسي، كما تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليهم على خلفية تشغيلهم لطفل قاصر.