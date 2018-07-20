حفتر يطلق خطة لتأمين مشروع “النهر الصناعي” في ليبيا

أمر القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، بالبدء في تنفيذ خطة محكمة لتأمين منطقة مشروع النهر الصناعي، تحسّبا لتعرضها إلى هجمات “إرهابية” جديدة محتملة.

و قال عسكري ليبي، في تصريح لـ “إرم نيوز”، إن المشير خليفة حفتر أمر بالبدء في تنفيذ إجراءات أمنية مشددة، وتسيير دوريات أمنية مكثفة في منطقة مشروع النهر الصناعي، بهدف تأمين المنطقة والأهداف الحيوية التي تضمها، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر منظومة مشروع النهر الصناعي الواقعة بمنطقة تازربو.

وأشار العسكري الليبي إلى وجود إفادات بأن ما وصفها بـ”قوى الشر” تخطّط لشن عمليات “إرهابية” جديدة لإرباك الأوضاع، وإثارة الفوضى وتنسف هذا المشروع وغيره من المشاريع الحيوية بالبلاد.

يشار إلى أن المنطقة شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من أعمال التخريب والسرقة، وقتل بعض أفراد الأمن وخطف العمال الأجانب والليبيين، التي كان آخرها استهداف محطة للمياه في مشروع النهر الصناعي، جنوب شرقي ليبيا، وقتل اثنين من العاملين وخطف آخريْن، فضلاً عن نهب سيارات ومخازن تموين.

وجاء الهجوم بعد يوم واحد من آخر شنته جماعة مسلحة مجهولة، واستهدف موقع آبار الحساونة للمياه التي تبعد نحو ألف كيلومتر عن موقع تازربو، إذ خُطف أربعة مهندسين آسيويين، ثلاثة منهم من الفلبين وكوري جنوبي واحد، أُطلقوا لاحقًا.

كما يأتي بعد أسبوعين من إطلاق ثلاثة مهندسين أتراك ومهندس جنوب إفريقي من عمال شركة تركية منفذة لمشروع محطة غازية لتوليد الكهرباء في مدينة “أوباري” جنوب ليبيا، والذين دام خطفهم نحو ثمانية أشهر.

ولم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجومين، لكن توجد في ليبيا، خصوصًا في المناطق الصحراوية النائية، جماعات مسلحة على صلة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

وتعاني الأراضي الليبية، من فوضى أمنية وتكرار أعمال خطف تستهدف العمال الأجانب في الشركات المنفذة لمشاريع في قطاع النفط والكهرباء.

وحذرت إدارة المشروع من “التداعيات السلبية لمثل هذه الأعمال على التشغيل والصيانة، وبالتالي توقف الإمداد المائي في شكل كامل عن المدن والمشاريع الزراعية غرب ليبيا، خصوصًا العاصمة طرابلس”.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أُنشئ في عهد معمر القذافي عام 1983، وهو بمثابة شركة حكومية مسؤولة عن توفير إمدادات المياه العذبة إلى مدن ليبيا، عبر شبكة أنابيب ضخمة تنقل المياه من آبار في عمق الصحراء الليبية.