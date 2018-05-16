هل توسط المغربي توفيق بوعشرين لوائل قنديل في زواج عرفي؟‎

ترددت مؤخرًا أنباء حول تورط الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، بإقناع مستشار تحرير جريدة “العربي الجديد”، الصحفي المصري وائل قنديل، بالزواج العرفي من صحفية تدعى وداد ملحاف، علمًا أن الزواج العرفي غير معترف به في المغرب، وذلك خلال المحاكمة الخاصة بحق بوعشرين.

واتهمت المشتكية وداد ملحاف مديرها السابق توفيق بوعشرين، بالطلب منها عام 2014 مرافقته إلى فندق “صوفيتيل” بالرباط في مهمة إعلامية، لتتفاجأ حين وصولها بمحاولته إقناعها بالزواج من وائل قنديل عرفيًا، والذي كان متواجدًا بذات الفندق، لكنها رفضت لأن العريس المقترح متزوج بحسب أقوالها.

ونفى بوعشرين تلك التهمة أمام المحكمة قائلًا:”إن موقع “العربي 21″ لم يؤسس إلا عام 2015، وإن ادعاءها يبقى في جميع الأحوال ادعاء زواج وليس شيئًا آخر”.

وتعتبر تصريحات المشتكية وداد ملحاف ضد توفيق بوعشرين، بمثابة تهمة الاتجار بالبشر، وهي واحدة من التهم التي اعتقل من أجلها مدير جريدة “أخبار اليوم” وموقع ” الجريدة24″، إضافة إلى تهمة الاغتصاب.

يذكر أن وائل قنديل هو اسم معروف في الوسط الإعلامي العربي، وشغل منصب المدير السابق لجريدة “الشروق” المصرية، وعضو حركة ضمير، واشتهر بمواقفه المؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسي.