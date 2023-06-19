"الأعلى للدولة" بليبيا يعلن محمد المزوغي مرشحاً لخلافة الدبيبة

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الإثنين، عن اختيار محمد المزوغي لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، خلفاً لعبدالحميد الدبيبة.

وذكر المجلس في بيان له عبر فيسبوك أن عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز التقوا بالمترشح لرئاسة الحكومة المهندس محمد المزوغي، بديوان المجلس بطرابلس".

وبحسب البيان، تمحور اللقاء حول الرؤية المستقبلية للمترشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

وجاء اللقاء في إطار "التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة، مع رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع"، وفقاً للبيان.

وتزامن ذلك اللقاء مع أنباء عن اجتماع "غير معلن" في طرابلس جمع الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري، ضم عدداً من القادة العسكريين، بعد إحالة قوانين الانتخابات إلى المبعوث الأممي.