الموريتانيون يختارون ممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية
بدأ الموريتانيون، صباح اليوم السبت، اختيار ممثليهم في البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفتحت صناديق الاقتراع الموزعة على 4725 مركز تصويت داخل البلاد وخارجها، أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا، حيث يحق لـ 1.785 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.
وأدلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصوته في المدرسة العليا للتعليم بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، "سيختار الموريتانيون اليوم 176 نائبًا برلمانيًا و13 مجلسًا جهويًا و238 مجلسًا بلديًا"، حيث تتنافس 2082 لائحة حزبية، منها 1378 لائحة للبلديات، و145 لائحة للمجالس الجهوية و559 لائحة نيابية.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت اكتمال جميع الاستعدادات اللوجستية لتنظيم العملية الانتخابية على عموم التراب الموريتاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال ناطق باسم اللجنة إنها "اعتمدت وسائل تقنية جديدة، ستمكّن من الاتصال السريع بممثليها في المكاتب بالداخل، والحصول على النتائج بشكل أسرع، بالتزامن مع اعتماد الوسائل التقليدية".