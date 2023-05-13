الموريتانيون يختارون ممثليهم في البرلمان والمجالس المحلية

بدأ الموريتانيون، صباح اليوم السبت، اختيار ممثليهم في البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية، وهي أول انتخابات في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفتحت صناديق الاقتراع الموزعة على 4725 مركز تصويت داخل البلاد وخارجها، أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا، حيث يحق لـ 1.785 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.

وأدلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصوته في المدرسة العليا للتعليم بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط.