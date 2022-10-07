نجاة النائب العراقي فالح الخزعلي من محاولة اغتيال في البصرة

نجا النائب في البرلمان العراقي، عن "تحالف الفتح"، فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ "إرم نيوز" إن "النائب الخزعلي كان في سيارته، برفقة عدد من حمايته، عندما اعترض طريقهم مسلحون مجهولون، افتعلوا مشاجرة مع أفراد الحماية بعد إيقاف السيارات".

وأضافت تلك المصادر، أن "حماية النائب الخزعلي تصدوا لهذه المجموعة، وتمكنوا من إجبارها على الفرار، دون سقوط ضحايا".

وفي تعليق مقتضب قال الخزعلي، لقناة تلفزيونية محلية: "تم التعرف على من قاموا بمحاولة اغتيالي وأقمت دعوى ضدهم".

وينتمي الخزعلي إلى تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري، وهو جزء من قوى الإطار التنسيقي المدعومة من إيران.

بدوره، أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، محاولة اغتيال الخزعلي.

وقال المندلاوي في بيان: "ندين ونستنكر محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو مجلس النواب العراقي فالح الخزعلي في محافظة البصرة".

وطالب المندلاوي، الأجهزة الأمنية بـ "سرعة الكشف عن الجهات التي تقف خلف محاولة الاغتيال، وكذلك المحاولات التي تعرض لها عدد من الشخصيات الدينية والوطنية في محافظة البصرة في الفترة الأخيرة".