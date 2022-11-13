تحطم طائرتين عسكريتين خلال عرض جوي في تكساس الأمريكية

قال مسؤولون فيدراليون إن طائرتين عسكريتين اصطدمتا وتحطمتا على الأرض، يوم السبت، خلال عرض جوي في دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.

ووفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، فقد تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود في السماء، لكن لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أو ما إذا أصيب أي شخص على الأرض.

وتسابقت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث في مطار دالاس.