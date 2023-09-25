روسيا تحذّر: كوسوفو تدفع البلقان إلى الهاوية

حمّلت روسيا، اليوم الإثنين، حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي بين السلطات ومسلحين قرب الحدود الصربية، محذرة من أن "إراقة الدماء" قد تخرج عن السيطرة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت، أمس الأحد، هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار المدعو (رئيس الوزراء) ألبين كورتي للتحريض على الصراع"، محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع "كل منطقة البلقان إلى هاوية خطيرة".

وسادت حالة من الفوضى صباح أمس الأحد، بعد أن تعرضت دورية شرطة لهجوم قرب قرية بانيسكا، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر، وفر المسلحون إلى دير قريب تحصنوا فيه وتبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو لساعات.