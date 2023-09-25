روسيا تحذّر: كوسوفو تدفع البلقان إلى الهاوية
حمّلت روسيا، اليوم الإثنين، حكومة كوسوفو مسؤولية الاشتباك الدامي بين السلطات ومسلحين قرب الحدود الصربية، محذرة من أن "إراقة الدماء" قد تخرج عن السيطرة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ليس هناك شك في أن إراقة الدماء التي وقعت، أمس الأحد، هي نتيجة مباشرة وفورية لمسار المدعو (رئيس الوزراء) ألبين كورتي للتحريض على الصراع"، محذرة من أن محاولات تصعيد الوضع قد تدفع "كل منطقة البلقان إلى هاوية خطيرة".
وسادت حالة من الفوضى صباح أمس الأحد، بعد أن تعرضت دورية شرطة لهجوم قرب قرية بانيسكا، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر، وفر المسلحون إلى دير قريب تحصنوا فيه وتبادلوا إطلاق النار مع شرطة كوسوفو لساعات.
بعد ذلك، أعلن وزير داخلية كوسوفو، جلال سفيتشلا، أن الشرطة استعادت السيطرة على دير، شمال البلاد، بعد أن تحصن فيه المسلحون.
وأدان مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على موقع إكس، "الهجوم البشع الذي نفذته عصابة مسلحة ضد عناصر شرطة بانيسكا/بانيسكه شمال كوسوفو"، مطالبا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وزاد التوتر في شمال البلاد، منذ الاشتباكات التي وقعت في أيار/مايو الماضي، وخلفت عشرات الإصابات بين قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي ومتظاهرين صرب.
ويشكل الصرب أغلبية في المنطقة الشمالية لكوسوفو، ويطالبون بشكل مستمر بتنفيذ اتفاق عام 2013 الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي لإنشاء رابطة للبلديات المتمتعة بالحكم الذاتي في المنطقة.