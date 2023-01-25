قرقاش معلقا على تمزيق المصحف: حماية المعتقدات أولوية

اعتبر أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حماية واحترام المعتقدات أولوية، منتقدا حوادث تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف.

ويوم الأحد الماضي تم تصوير قيادي في حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام واقفًا على مقربة من مقر مجلس النواب الهولندي وهو يمزق صفحات من نسخة من المصحف قبل أن يدوسها برجليه، وذلك غداة إحراق متطرف آخر مناهض للإسلام نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السودية ستوكهولم.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "التصرفات المشينة للمتطرفين تجاه القرآن الكريم تبرز اختلاف منظومة القيم بين المجتمعات وتظهر عدم التوزان في تناولها".

وأضاف: "في الوقت الذي تحمي بعض الأنظمة هذه الأفعال بحجة حرية الرأي تروج لقيمها باعتبارها مرجعية إنسانية.. حماية واحترام المعتقدات أولوية يجب أن تضمنها المجتمعات المتحضرة".