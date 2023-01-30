فرنسا تعلن التعبئة العامة استعدادا لاحتجاجات يوم الثلاثاء

وقال الوزير جيرالد دارمانين على هامش رحلة له إلى مرسيليا: "سيكون هناك 1000 شرطي ودركي إضافي مقارنة بيوم المظاهرات في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري"، معربًا عن أمله في أن تتم الاحتجاجات في نفس الظروف دون وقوع حوادث خطيرة.

ومن جانبه، تحدث تقرير نشره موقع "بي أف أم تي في" الإخباري الفرنسي، عن خريطة التحركات التي تشهدها فرنسا، قائلا إنه "تم الإعلان عن أكثر من 200 مسيرة في كل مكان في فرنسا من قبل النقابات التي حشدت العمّال ضد مشروع الحكومة، والذي ينص بشكل خاص على تأجيل سن التقاعد القانوني إلى سنّ 64 عامًا".

ووفق التقرير: "سيكون هذا الثلاثاء هو اليوم الثاني من التعبئة المهنية ضد مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية، وسيتم تنظيم العديد من التحركات من قبل الاتحادات النقابية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن الإضرابات تشمل مجالات النقل الحديدي والجوي والمصافي والمدارس والخدمات العامة.

وقال التقرير إنه "في قطاع الطاقة، تأمل النقابات التحرك بحجم تحرك 19 يناير/ كانون الثاني، حيث دعت شركة سي جي تي بيتروليوم العاملة في المصافي، على وجه الخصوص، إلى خفض التدفق وعرقلة عمليات التسليم، وفي المجال الدراسي دعت نقابات التربية الوطنية وطلاب المدارس الثانوية إلى إضراب في بيان صحفي مشترك، على أمل أن يكون الحشد أكبر من اليوم الأول للتعبئة".