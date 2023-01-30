فرنسا تعلن التعبئة العامة استعدادا لاحتجاجات يوم الثلاثاء
أعلنت السلطات الفرنسية حالة التعبئة العامة، وحشدت نحو 11 ألفا من رجال الشرطة والدرك، استعدادا للتحركات الاحتجاجية الواسعة والإضراب العام الذي ستشهده عدة قطاعات يوم غد الثلاثاء في كافة أنحاء فرنسا، وفقا لما أكدته تقارير إخبارية فرنسية.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنه "سيتم حشد 11 ألفا من رجال الشرطة والدرك في كل مكان في فرنسا يوم غد الثلاثاء، بما في ذلك 4 آلاف في العاصمة باريس، بالتزامن مع المظاهرات التي سيخوضها الفرنسيون احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية جيرالد دارمانين، اليوم الإثنين في مرسيليا".
وقال الوزير جيرالد دارمانين على هامش رحلة له إلى مرسيليا: "سيكون هناك 1000 شرطي ودركي إضافي مقارنة بيوم المظاهرات في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري"، معربًا عن أمله في أن تتم الاحتجاجات في نفس الظروف دون وقوع حوادث خطيرة.
ومن جانبه، تحدث تقرير نشره موقع "بي أف أم تي في" الإخباري الفرنسي، عن خريطة التحركات التي تشهدها فرنسا، قائلا إنه "تم الإعلان عن أكثر من 200 مسيرة في كل مكان في فرنسا من قبل النقابات التي حشدت العمّال ضد مشروع الحكومة، والذي ينص بشكل خاص على تأجيل سن التقاعد القانوني إلى سنّ 64 عامًا".
ووفق التقرير: "سيكون هذا الثلاثاء هو اليوم الثاني من التعبئة المهنية ضد مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية، وسيتم تنظيم العديد من التحركات من قبل الاتحادات النقابية في جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أن الإضرابات تشمل مجالات النقل الحديدي والجوي والمصافي والمدارس والخدمات العامة.
وقال التقرير إنه "في قطاع الطاقة، تأمل النقابات التحرك بحجم تحرك 19 يناير/ كانون الثاني، حيث دعت شركة سي جي تي بيتروليوم العاملة في المصافي، على وجه الخصوص، إلى خفض التدفق وعرقلة عمليات التسليم، وفي المجال الدراسي دعت نقابات التربية الوطنية وطلاب المدارس الثانوية إلى إضراب في بيان صحفي مشترك، على أمل أن يكون الحشد أكبر من اليوم الأول للتعبئة".
ولا تستثني التحركات أيضا الجامعات وكذلك دور الحضانة الخاصة بالأطفال الصغار.
وبدوره، دعا اتحاد مكاتب البريد سعاة البريد ووكلاء البريد الآخرين إلى التعبئة يوم غد الثلاثاء، ومن المنتظر تعطيل عمل المكاتب وتوقف تسليم البريد والطرود".
وقالت صحيفة "لوباريزيان"، إنّ "اليوم الثاني الكبير للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، المقرر عقده يوم غد الثلاثاء، قد يسبب الكثير من الاضطرابات بعد نجاح مظاهرات 19 من الشهر الجاري".
وأضافت الصحيفة: "يوم جديد كبير من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، ويوم الثلاثاء الأسود متوقع"، مشيرة إلى أنّ مظاهرات 19 الجاري، حشدت أكثر من مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا بحسب السلطات، ومليونين حسب النقابات".
وبحسب صحيفة "لوباريزيان"، سوف تشمل الإضرابات قطاعات القطارات والنقل الجوي والمدارس والمعاهد والخدمات العامة وخدمات البريد والطاقة والموانئ ومحطات التزلج.