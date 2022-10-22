شاهد.. إخراج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي

أظهر مقطع فيديو لقي انتشارا كثيفا على منصات التواصل الاجتماعي، مشهدا غير مألوف حين أُخرج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من قاعة حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإنه مما يجعل المشهد غريبا للغاية أن مثل هذه المؤتمرات تكون كل تفاصيلها معدة مسبقا وبعناية فائقة.

ويظهر في الفيديو هو البالغ من العمر 79 عاما، جالسًا في مكان بارز على الطاولة الأمامية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، بجوار خليفته، الزعيم الحالي شي جين بينغ، عندما اقترب منه أحد الموظفين الذي تبادل معه الحديث لبرهة.