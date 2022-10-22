شاهد.. إخراج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من قاعة مؤتمر الحزب الشيوعي
أظهر مقطع فيديو لقي انتشارا كثيفا على منصات التواصل الاجتماعي، مشهدا غير مألوف حين أُخرج الرئيس الصيني السابق هو جينتاو من قاعة حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي.
وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإنه مما يجعل المشهد غريبا للغاية أن مثل هذه المؤتمرات تكون كل تفاصيلها معدة مسبقا وبعناية فائقة.
ويظهر في الفيديو هو البالغ من العمر 79 عاما، جالسًا في مكان بارز على الطاولة الأمامية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، بجوار خليفته، الزعيم الحالي شي جين بينغ، عندما اقترب منه أحد الموظفين الذي تبادل معه الحديث لبرهة.
ثم بدا أن هو ينهض بعد أن رفعه الموظف، الذي أخذ الزعيم السابق من ذراعه، بينما جاء كونغ شاوكسون، رئيس سكرتارية الحزب. وقد تحدث هو جينتاو مع الرجلين لفترة وجيزة وبدا في البداية مترددًا في المغادرة.
وتم اصطحاب هو جينتاو من مقعده، وكان الموظف ممسكًا بذراعه، بينما كان أعضاء الحزب الآخرون الجالسون خلف الطاولة الرئيسية ينظرون إليه.
ولم تتضح ملابسات إخراج الرئيس الصيني السابق ولا دوافعها.
وفي طريقه للخروج ، شوهد هو وهو يتوقف مؤقتًا وبدا أنه يقول شيئًا لشي ثم ربت على كتف رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ. وبدا أن كلًا من شي ولي يومئان برأسيهما. ولم يتضح ما قاله شي في رده.
وفي محاولة تفسير سبب الإخراج؛ ربطت سي إن إن بين إقدام هو جينتاو على محاولة الاطّلاع على وثيقة كانت أمام الرئيس الحالي شي جينبينغ، الذي منع سلفه من الإمساك بها، وبعدها بدأ مشهد الإخراج الذي بدا قسريا.