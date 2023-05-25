إعادة تعويم سفينة جنحت في قناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس المصرية في إعادة تعويم سفينة كبيرة عطلت حركة الملاحة في القناة صباح اليوم الخميس.

وكانت قد أعلنت وكالة (لِيث) للشحن، اليوم، أن سفينة جنحت في قناة السويس "تاركة وراءها" أربع سفن على الأقل.

وأضافت الشركة قبل أن تعلن نجاح عملية التعويم، أن زوارق القطر كانت تعمل على تعويم السفينة من جديد.

ونقلت بوابة الأهرام المحلية أن السفينة "شين هاي تونج" التي ترفع علم هونج كونج، جنحت في وقت مبكر اليوم، عند الكيلو 159، متوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة، حسب ما أفاد مصدر بقناة السويس.