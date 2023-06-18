وزير خارجية الصين: العلاقات مع واشنطن في أدنى المستويات منذ 44 عاما
قال وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، إن علاقة بلاده بواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979، مبينا في الإطار ذاته عقب استقباله نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين، اليوم الأحد، أن ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن.
بدورها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن قانغ وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن بعد إجرائه محادثات وصفتها بـ "البناءة" مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
ولفتت الخارجية إلى أن واشنطن وبكين متوافقتان على العمل سويا للتقدم في العلاقات بين البلدين، مضيفة على لسان المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر أن "بلينكن أجرى محادثات صريحة وموضوعية وبناءة مع نظيره الصيني".
في تصريح منفصل، أشار المتحدث باسم الوزارة، مات ميلر، إلى أن بلينكن وجه دعوة إلى نظيره تشين قانغ و"اتفقا على تحديد موعد الزيارة في وقت مناسب للطرفين".
وقال بلينكن لنظيره الصيني خلال اللقاء: "لا يمكننا حل المشاكل مع الصين بزيارة واحدة لكنها بداية جيدة".
أبرز نتائج المحادثات:
- توافق أمريكي صيني على زيادة عدد الرحلات الجوية التجارية بين البلدين.
- توافق على زيادة عدد الطلاب وزيارات رجال الأعمال بين البلدين.
- توافق على العمل سويا للتقدم في العلاقات بين البلدين.