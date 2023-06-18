وزير خارجية الصين: العلاقات مع واشنطن في أدنى المستويات منذ 44 عاما

قال وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، إن علاقة بلاده بواشنطن في أدنى مستوياتها منذ عام 1979، مبينا في الإطار ذاته عقب استقباله نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في بكين، اليوم الأحد، أن ملف تايوان يمثل "التهديد الأبرز" للعلاقات مع واشنطن.

بدورها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن قانغ وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن بعد إجرائه محادثات وصفتها بـ "البناءة" مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ولفتت الخارجية إلى أن واشنطن وبكين متوافقتان على العمل سويا للتقدم في العلاقات بين البلدين، مضيفة على لسان المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر أن "بلينكن أجرى محادثات صريحة وموضوعية وبناءة مع نظيره الصيني".