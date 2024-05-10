رغم قرار بايدن.. أسلحة أمريكية بالمليارات في طريقها إلى إسرائيل‎

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال أسلحة تقدر بمليارات الدولارات، إلى إسرائيل، على الرغم من قرار الحظر الصادر عن الرئيس جو بايدن الخاص بالقنابل، وفق "رويترز".

وتقوم إدارة الرئيس جو بايدن بمراجعة شحنات أسلحة أخرى خشية استخدامها في هجوم على رفح قد يلحق المزيد من الدمار بالمدنيين الفلسطينيين.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الإدارة قامت بإعادة النظر في تسليم أسلحة قد تستخدمها إسرائيل في غزو كبير لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة ونتيجة لذلك أوقفت مؤقتاً شحنة قنابل لإسرائيل.

ولطالما حثت واشنطن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم اجتياح رفح دون ضمانات لحماية المدنيين، بعد 7 أشهر من الحرب التي دمرت القطاع.

وقال مساعدون في الكونغرس إن القنابل المؤجلة تقدر قيمتها "بعشرات الملايين" من الدولارات.