ما صحة التقارير عن توجه حماس لنقل مكتبها السياسي خارج الدوحة؟

نفت مصادر في حركة "حماس" الفلسطينية، التقارير الإعلامية التي ادّعت أن قادة الحركة في الخارج يبحثون الانتقال من قطر إلى دولة أخرى، حسبما ورد في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وغيرها من المواقع.

ونوهت الصحيفة إلى أن وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية كانت أكدت أن لديها معلومات بأن قيادة المكتب السياسي في العاصمة القطرية تبحث في الوقت الراهن الانتقال إلى تركيا أو وجهة أخرى.

صحيفة "هآرتس" اقتبست عن مصادر في حماس، لم تكشف هويتها، أن تلك الأنباء "غير صحيحة".

وذهبت إلى أن حماس في الوقت ذاته تعمل على تعزيز علاقاتها مع تركيا، ودللت على ذلك بزيارة رئيس المكتب السياسي لحماس في الخارج إسماعيل هنية إلى أنقرة.

كما أوضحت أن اثنين من مسؤولي المكتب السياسي لحماس أخبروا وسائل إعلام عربية، بالتزامن مع زيارة هنية إلى تركيا، أنه لا توجد نوايا لدى قادة الحركة لمغادرة قطر.

وكانت تقارير إعلامية نقلت، ليلة الأحد، تصريحات منسوبة لقيادي في حماس، ذكر أن ما يتردد بشأن انتقال قيادات الحركة من قطر إلى وجهة أخرى مجرد "شائعات"، و"تأتي في إطار حرب إعلامية للضغط على حماس".