ميليشيا الحوثي تعلن استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم صاروخي، استهدف سفينة أمريكية كانت تبحر في البحر الأحمر.

وقال متحدث باسم ميليشيا الحوثي أنه تم استهداف السفينة الأمريكية Pinocchio في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، مؤكداً أنه تم تحقيق إصابات دقيقة.

وحذر المتحدث الحوثي من أن عمليات الميليشيا سوف تتصاعد خلال شهر رمضان.

وكانت وكالة "يو كاي إم تي أو"، البريطانية للأمن البحري، قد قالت الاثنين، إنها تلقت بلاغًا عن انفجار في محيط سفينة قبالة السواحل اليمنية، مؤكدة أن طاقمها بخير.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية إن إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 في ضربات جوية منسوبة للتحالف الأمريكي البريطاني استهدفت مدناً ساحلية في اليمن.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن التحالف الدولي شن 17 ضربة جوية على الأقل على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن.