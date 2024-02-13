لماذا تراجعت الميليشيات عن هجماتها ضد المصالح الأمريكية في العراق؟

وبيَّن لـ"إرم نيوز"، أن "الحراك الحكومي والسياسي لمنع تصعيد الفصائل، يأتي خشية من ردود أفعال أمريكية عسكرية جديدة باستهداف مقار الحشد أو قيادات الحشد والفصائل"، لافتًا إلى وجود "خشية من تصاعد التوتر بين الفصائل وواشنطن سيحوّل العراق إلى ساحة تصفية حسابات، ويكون العراق والعراقيون هم الضحية فقط".

وأضاف البطيخ أن "السوداني وحكومته جادون بإخراج كامل القوات الأجنبية من العراق، وهناك سعي، وعمل حقيقي، وأعمال اللجان العسكرية المشتركة متواصلة وستتواصل، والضغط الحكومي والسياسي مستمر على الفصائل، التي هي صديقة وقريبة للحكومة لتهدئة الأوضاع، ومنع أي تصعيد خلال المرحلة المقبلة، وإيقاف أي هجمات على المصالح الأمريكية في العراق".

ضغوط إيرانية

وقال مصدر مسؤول في "الحشد الشعبي"، في حديث مقتضب مع "إرم نيوز" إن "الفصائل أوقفت التصعيد ضد المصالح الأمريكية رغم إعلانها استئناف عملياتها ضد الأمريكان في العراق، بسبب ضغوط إيرانية عليها، إضافة إلى ضغوط حكومية وسياسية".