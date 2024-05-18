اشتباكات عنيفة في الزاوية الليبية والهلال الأحمر يناشد لإجلاء المدنيين

اندلعت اشتباكات عنيفة استخدمت بها الأسلحة الثقيلة في مدينة الزاوية الليبية غرب العاصمة طرابلس، اليوم السبت، بين عدد من الميليشيات المسلحة.

وقال الهلال الأحمر الليبي إنه ناشد الأطراف المتنازعة بوقف ولو مؤقت لإطلاق النار ريثما يتم إجلاء المدنيين من المدينة، لا سيما وأن الاشتباكات يدور رحاها وسط الأحياء السكنية.

وأضاف الهلال الأحمر، إن المتطوعين والإسعاف ليسوا موضع استهداف، طالبا من الأطراف المتنازعة تسهيل المهمة على فريق الطوارئ.

من جهته، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية توقف الدراسة اليوم السبت بسبب الاشتباكات الجارية في المدينة.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام ليبية إن الأجهزة الأمنية عثرت في مدينة الزاوية على 5 جثث، بينهم سيدة، عليها آثار إطلاق نار داخل سيارة قرب مبنى بريد الحرشة، ولم تتضح بعد أسباب الواقعة ولا المتورطين فيها.

وتشهد الزاوية بين فترة وأخرى، اشتباكات مسلحة بين عدد من الميليشيات، بسبب حالة الفلتان الأمني في الغرب الليبي الذي تسيطر عليه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.