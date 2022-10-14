مواجهات بحي الشيخ جراح.. وعضو كنيست يشهر سلاحه في وجه فلسطينيين (فيديو)

أصيب عدد من الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، مساء الخميس، خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين من بينهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، الذي أشهر مسدسه صوب عدد من المقدسيين.

وتوافد مئات المستوطنين الإسرائيليين إلى حي الشيخ جراح، وهاجموا منازل لمواطنين فلسطينيين وحطموا نوافذ مركبات، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من الشبان هناك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن "طواقمها تعاملت مع 18 إصابة في حي الشيخ جراح، عقب اعتداء المستوطنين بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية عليهم، وجرى نقل 4 إصابات للمستشفى، وعولجت باقي الإصابات ميدانيا"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن عضو الكنيست ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، أشهر سلاحه صوب المواطنين، فيما هاجم أحد المستوطنين مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالحجارة.

وتعرض بن غفير للرشق بالحجارة من قبل عدد من الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، بعد إعلانه في وقت سابق أنه سيزور المنطقة، فيما ظهر في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية محاطاً بعناصر الشرطة الإسرائيلية ومشهرا سلاحه.