"مخزنة في مناطق سكنية".. خشية إسرائيلية من امتلاك "حزب الله" أسلحة كيميائية

تخشى إسرائيل وجود مؤشرات على امتلاك "حزب الله" أسلحة كيميائية، بعد أن كشف الجيش الإسرائيلي أن الميليشيا اللبنانية تُخزِّن مواد خطرة وأسلحة في قلب المناطق السكنية، وفق تقرير صحيفة "معاريف"، الخميس.

المخاوف التي أعربت عنها الصحيفة جاءت عقب إعلان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أن الجيش شنَّ غارة في عمق لبنان، استهدفت منشأة إنتاج لـ "حزب الله" في قلب حي مدني، زاعمًا أن الميليشيا "عمدت إلى تخزين مواد خطرة ووسائل قتالية بها".

أدلة بصرية

وكان المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قد اتهم "حزب الله" عبر حسابه على منصة (X)، الأربعاء، بإرساء بنى تحتية لإنتاج مواد خطرة في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في جنوب لبنان وفي البقاع وبيروت.

وبرهن على وجود مواد خطرة وكيميائية بمشاهد الفيديو التي أظهرت آثار الغارة الإسرائيلية والتي خلَّفت انفجارات كبيرة، أعقبتها انفجارات ثانوية كثيرة، مشيرًا إلى أن المشاهد تدل على تخزين مواد متفجرة ومواد كيميائية خطرة في قرى مدنية.