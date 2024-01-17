قيادي في حماس يكشف تفاصيل "صفقة الدواء" الجديدة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، تفاصيل "صفقة الدواء" بين حركة حماس وإسرائيل، والتي سيتم بموجبها إدخال أدوية للمحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر موقع "إكس": "تقدّم الصليب الأحمر بطلب تقديم الدواء لأسرى الحرب عند حماس، وكانت 140 صنفًا، ووضعنا عدّة شروط، من بينها مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا".

وأضاف أن "الصفقة تشمل توفير الدواء عبر دولة نثق فيها، بحيث يضع الصليب الأحمر الدواء في أربعة مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى".

وأشار إلى أن الصفقة تشمل إدخال مزيد من المساعدات والغذاء، ومنع الجيش الإسرائيلي من تفتيش شحنات الأدوية.