لماذا تأخرت دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في غزة؟

بعد أخذ وردّ ومماطلة دامت طويلاً، توصّل الاتحاد الأوروبي أخيراً إلى موقف موحّد يقضي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزّة. فما أسباب هذا التأخير؟

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو قال، في حديث خاص مع "إرم نيوز"، إنّ "موقف الاتحاد الأوروبي يتشكّل دائماً بتوافق آراء 27 دولة عضوا".

وأوضح أنه "للتوصل إلى موقف أو إجراء موحّد، يجب على الدول الأعضاء الـ 27 الاتفاق بالإجماع على شيء ما، سواء كانت غزة أو أوكرانيا أو تيغراي أو اليمن أو السودان".

وأضاف ستانو أنّ "الدعوة لوقف إطلاق النار استغرقت بعض الوقت للاتفاق على كلمات محدّدة، مثل وقف إطلاق النار".

وأكد: "من الناحية العملية كنّا نفعل الكثير من أجل الفلسطينيين مع الشركاء الدوليين للتأكّد من قيام إسرائيل بتقليص نطاق الهجمات العشوائية ضدّ المدنيين".

وقال المسؤول الأوروبي إنّ "هناك معاناة يعيشها الشعب الفلسطيني، وإن الاتحاد الأوروبي كان يشير إليها دائماً، وكان حريصاً دائماً على بذل كلّ ما في وسعه من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من تلك المعاناة، بالتوازي مع البحث عن حلّ مستدام".