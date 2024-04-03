أستراليا تُعبر عن "غضبها" إزاء مقتل عمال إغاثة في غزة
عبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، عن غضب بلاده وقلقها إزاء مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة.
وقال ألبانيزي، إنه تحدث إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بشأن مقتل عمال إغاثة، بينهم مواطنة أسترالية، في غارة جوية إسرائيلية على غزة.
وأضاف ألبانيزي في مؤتمر صحفي "عبرت عن غضب أستراليا وقلقها إزاء مقتل عمال الإغاثة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن الغارة الجوية الإسرائيلية قتلت عن طريق الخطأ 7 أشخاص يعملون لحساب منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية، من بينهم مواطنون من بريطانيا وبولندا بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يحمل الجنسية الأمريكية والكندية.
و طالب نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا، إسرائيل بـ"تعويض" عائلات عمال الإغاثة.
وقال زيجنا، في تصريح إذاعي نقلته وكالة "فرانس برس"، "على السلطات أن تفكر في الطرف الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولية جنائية لضغطه على زر معين، وفي كيفية تعويض عائلات الضحايا، رغم أنه يستحيل القيام بذلك، باللجوء إلى المال".
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد دعا إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل وتقديم تفسير بعد مقتل عمال إغاثة، بينهم مواطنون بريطانيون، في غزة.
وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا من بين 7 أشخاص يعملون لديها قتلوا بغارة جوية إسرائيلية في وسط غزة، يوم أمس الاثنين.