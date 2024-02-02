مقتل 3 مستشارين في الحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على دمشق

أعلنت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن مقتل ثلاثة مستشارين من الحرس الثوري جراء غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة السورية دمشق.

وقالت منصة "سباه قدس" المقربة من فيلق القدس الإيراني، إن "ثلاثة مستشارين من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم جراء هجوم شنته إسرائيل صباح اليوم على العاصمة السورية دمشق".

وكشفت المنصة الإخبارية الإيرانية عن هوية أحد المستشارين القتلى ويدعى سعيد علي دادي، ولم يصدر بيان رسمي من الحرس الثوري يؤكد أو ينفي ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش السوري، إنه تصدَّى لعدد من صواريخ الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن الجيش، أن "وسائط الدفاع الجوي أسقطت بعض الصواريخ، وأن الخسائر كانت مادية فقط".