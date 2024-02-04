ماذا استهدفت الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن؟ (فيديو)

جددت القوات الأمريكية – البريطانية، ضرباتها العسكرية ضد مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، مساء السبت، في 5 محافظات يمنية، بعشرات الغارات الجوية والبحرية.

وشملت المواقع المستهدفة، معسكرات ومخازن صواريخ ومنصات صاروخية ومواقع إطلاقها، وورش تصنيع الصواريخ وإعداد الطائرات المسيّرة، وفق مصادر عسكرية لدى قوات الحكومة المعترف بها دوليًا.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن الغارات الأمريكية البريطانية التي طالت عدة مواقع عسكرية متفرقة تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت معسكري لواءي الصواريخ بـ"فجّ عطان" و"النهدين" جنوب غرب وجنوب شرق صنعاء، ومعسكر "الحفا" شرقي صنعاء..

وتلك المناطق تستخدمها ميليشيا الحوثي كورش لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله والحوثيين المتدربين في الخارج، إلى جانب أهمية معسكري "فجّ عطان" و"النهدين" الواقعين وسط مناطق جبلية، في تخزين صواريخ مجهّزة.