ماذا استهدفت الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن؟ (فيديو)
جددت القوات الأمريكية – البريطانية، ضرباتها العسكرية ضد مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، مساء السبت، في 5 محافظات يمنية، بعشرات الغارات الجوية والبحرية.
وشملت المواقع المستهدفة، معسكرات ومخازن صواريخ ومنصات صاروخية ومواقع إطلاقها، وورش تصنيع الصواريخ وإعداد الطائرات المسيّرة، وفق مصادر عسكرية لدى قوات الحكومة المعترف بها دوليًا.
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن الغارات الأمريكية البريطانية التي طالت عدة مواقع عسكرية متفرقة تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت معسكري لواءي الصواريخ بـ"فجّ عطان" و"النهدين" جنوب غرب وجنوب شرق صنعاء، ومعسكر "الحفا" شرقي صنعاء..
وتلك المناطق تستخدمها ميليشيا الحوثي كورش لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله والحوثيين المتدربين في الخارج، إلى جانب أهمية معسكري "فجّ عطان" و"النهدين" الواقعين وسط مناطق جبلية، في تخزين صواريخ مجهّزة.
وأشارت المصادر إلى استهداف معسكر سابق للواء (102) مشاة جبلي، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثيين، بمنطقة "الجميمة" في مديرية بني حشيش، شرق صنعاء، بأكثر من غارة جوية.
وفي محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر، غربي البلاد، أكدت مصادر عسكرية في القوات اليمنية المشتركة – موالية للحكومة – المتمركزة في الساحل الغربي لليمن لـ"إرم نيوز"، أن الغارات الجوية والبحرية للقوات الأمريكية البريطانية، استهدفت "جبل الجدع" في مديرية اللُحيّة، شمالي الحديدة، بنحو 3 غارات، وغارتين أخريين استهدفتا معسكر "الجبانة" التابع لقوات الدفاع الساحلي بمديرية الصليف، غربي الحديدة.
وأضافت المصادر العسكرية أن الغارات التي استهدفت محافظة حجة، أقصى الشمال الغربي للبلاد، والمتاخمة لمحافظة الحديدة، تركزت على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مديرية عبس، غربي المحافظة، المتاخمة لمديريتي الزهرة واللُحيّة التابعتين إداريًا لمحافظة الحديدة، بنحو 7 غارات.
وقالت المصادر العسكرية لدى القوات اليمنية المشتركة، إن غارات جوية، استهدفت مواقع عسكرية جبلية تابعة للحوثيين، في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، كمناطق "جبال حيفان" التي تخفي فيها المليشيا الحوثية منصات إطلاق الصواريخ تجاه مياه البحر الأحمر ومياه خليج عدن.
وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لميليشيا الحوثي أن غارات أمريكية بريطانية، استهدفت مديريتي البرح وحيفان، جنوبي تعز، بنحو 11 غارة، إضافة إلى غارات أخرى على مديرية مقبنة شمالي المحافظة.
وأشارت القناة أن الغارات استهدفت "شبكة اتصالات في مديريتي مقبنة وحيفان"، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الغارات شملت معسكر "السوادية" وسط المحافظة، ومعسكر "القصير" شمال غرب مديرية رداع، شمال غرب محافظة البيضاء، بنحو 7 غارات.
ومن جهتها، قالت القوات الأمريكية والبريطانية، في بيان مشترك، فجر الأحد، إنهما نفذتا ضربات عسكرية على 36 هدفًا مرتبطًا بميليشيا الحوثي، في 13 موقعًا مختلفًا باليمن، مساء السبت.
وذكر البيان، أن الضربات استهدفت منشآت تحت الأرض، تابعة للميليشيات الحوثية، تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ، وأنظمة دفاع جوي وأجهزة رادار.