الجزائر.. تُهم التخابر تلاحق نجل رئيس حكومة ومسؤولين سابقين‎

يواجه نجل رئيس حكومة ومسؤولون سابقون آخرون في الجزائر ملاحقات قضائية بتهم التخابر مع دولة أجنبية بعد تسريب صفقات لشراء طائرات.

ونقل تلفزيون "الشروق" المحلي أن "نجل رئيس حكومة سابق ونائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدة متهمين سيمثُلون، الأحد، أمام محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء في الجزائر العاصمة، لمتابعتهم في ملف فساد يتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية، وتسريب دفتر شروط شراء طائرات”.

وأضاف المصدر ذاته: "أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الملف على محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء، بعد أن رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، في 28 سبتمبر الماضي، الطعن الذي تقدم به المتهمون".

وتابع: "على هذا الأساس سيمثُل نجل رئيس حكومة سابق أمام محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، عن تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع دولة أجنبية زمن السّلم والإثراء غير المشروع وتهم أخرى".

ويلاحق القضاء الجزائري العديد من المسؤولين السابقين في قضايا فساد خاصة خلال حقبة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في العام 2019.