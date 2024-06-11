الأمم المتحدة: جرائم حرب محتملة "من الطرفين" في غزة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن مقتل المدنيين في غزة خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربعة رهائن، وكذلك احتجاز مسلحين لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يرقى إلى حد جرائم الحرب.

وبحسب "رويترز"، قال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس: "قُتل وأصيب المئات من الفلسطينيين، والكثير منهم من المدنيين".

وأضاف "علاوة على ذلك، فإن الجماعات المسلحة التي تحتجز رهائن في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين، وكذلك الرهائن أنفسهم، لخطر أكبر من الأعمال القتالية".

وأكد: "هذه الأفعال كلها، من قبل الطرفين، قد ترقى إلى حد جرائم الحرب".