تفاعل واسع مع نصوص شعرية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين

كشفت مذكرات نشرتها رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن محاولات شعرية لافتة للرئيس الراحل، وفقًا لمتداولي المذكرات.

وقد نشرت رغد المذكرات التي خطَّها والدها بيده، خلال احتجازه لدى القوات الأمريكية قبل إعدامه في ديسمبر كانون الأول 2006، على حسابها على منصة "إكس".

وتضمنت المذكرات، نصوصًا شعرية للرئيس العراقي الراحل، لقيت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أكاديميون على النصوص المنشورة بالقول: إنها منظومة وفقًا للشعر العربي الكلاسيكي (العمودي)، لافتين إلى أنها احتوت بعض الأخطاء النحوية وفي الميزان العروضي.

وتنوعت النصوص المنشورة ما بين موضوع الحب بمعناه الإنساني الواسع، وبعض الأفكار الفلسفية، بحسب متداولي المقاطع والمتفاعلين معها.

وأرجعت رغد صدام حسين سبب نشر المذكرات بخط يد والدها، إلى أن دور النشر لديها "محاذير من نشرها".