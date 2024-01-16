متهم بالتعامل مع الموساد.. تفاصيل جديدة حول اغتيال رجل أعمال كردي في أربيل

وأطلق ناشطون وسم #الصيد_الثمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقته مواقع مقربة من الحرس الثوري الإيراني، ما أثار التكهنات حول الهجوم ودوافعه.

واتهمت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، بيشرو دزيي أيضا بأنه "كان مسؤولًا عن تصدير النفط من كردستان العراق إلى إسرائيل".