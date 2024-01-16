متهم بالتعامل مع الموساد.. تفاصيل جديدة حول اغتيال رجل أعمال كردي في أربيل
أدى الهجوم الإيراني على بضع مناطق في إقليم كردستان العراق، إلى مصرع رجل الأعمال الكردي بيشرو دزيي، فيما أصيب نجله جراء استهداف منزله بصواريخ.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام إيرانية، فإن بيشرو دزيي "كان غطاءً للموساد الإسرائيلي ومسؤولًا عن حمايتهم في أربيل، وهو أيضًا المسؤول عن دعمهم اللوجستي".
وأطلق ناشطون وسم #الصيد_الثمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقته مواقع مقربة من الحرس الثوري الإيراني، ما أثار التكهنات حول الهجوم ودوافعه.
واتهمت وكالة "نور نيوز" الإيرانية، بيشرو دزيي أيضا بأنه "كان مسؤولًا عن تصدير النفط من كردستان العراق إلى إسرائيل".
وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه قصف "مقرات تجسس تابعة للموساد والإرهابيين وتجمعات لفصائل إرهابية في العراق وسوريا بالصواريخ البالستية ردًّا على الجرائم الإرهابية التي قام بها مؤخرًا أعداء إيران".
وأكد في بيان أنه استهدف "مراكز التجسس والتجمعات المناهضة لإيران بصواريخ بالستية، ردًّا على الجرائم التي ارتكبها أعداء إيران"، وقال إنه تم تدمير الأهداف، فيما وعدت السلطات بالكشف عن تفاصيل العملية لاحقًا.